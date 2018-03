Rode Duivels behouden vijfde plaats

De Rode Duivels behouden hun vijfde plaats op de FIFA-ranking. Sinds de vorige publicatie van de ranking, op 15 februari, kwamen België en veel andere landen niet in actie. Ook de drie WK-tegenstanders van onze Rode Duivels behouden hun plaats.

Wereldkampioen Duitsland blijft de koploper met 1.609 punten, gevolgd door Brazilië (1.489) en Europees kampioen Portugal (1.360). Argentinië staat op de vierde plaats met 1.359 punten, België vervolledigd de top vijf met 1.337 punten.

De WK-tegenstanders behouden hun positie. Engeland vinden we terug op de zestiende plaats met 1.047 punten, Tunesië volgt op de 23e plaats (920) en Panama 53e (605).

De Rode Duivels oefenen op 27 maart in het Koning Boudewijnstadion tegen Saudi-Arabië. In aanloop naar het WK in Rusland speelt België nog oefeninterlands tegen Portugal, Egypte en Costa Rica.