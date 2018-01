Ritchie De Laet keert terug naar Antwerp

Antwerp huurt Ritchie De Laet voor de rest van het seizoen van Aston Villa en bedong ook een aankoopoptie. Beide clubs maakten het nieuws vanmiddag bekend op hun website. Zo keert De Laet terug naar de club waar hij een groot deel van zijn jeugd doorbracht.

De Laet wacht zelf vol ongeduld om opnieuw in het truitje van Antwerp te spelen: “Ik kan echt niet wachten om te beginnen”, klinkt het bij een dolblije De Laet. “Ik zal kippenvel krijgen als ik de Bosuil zal betreden. Het is al elf jaar geleden dat ik ben vertrokken, maar sindsdien ben ik altijd supporter gebleven.”

Ritchie De Laet speelde in het verleden al 9 officiële wedstrijden voor The Great Old. Al snel werd hij in 2007 overgenomen door Stoke City voor 150.000 euro. Twee jaar later klopte Manchester United voor hem op de deur, maar verder dan enkele uitleenbeurten kwam hij daar niet. In 2012 vertrok hij naar Leicester City, waar hij het kampioenenjaar meemaakte, maar ook dat werd niet echt een succes. Een seizoen later werd hij verkocht aan Aston Villa voor 2,3 miljoen euro.