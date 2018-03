Reuzescherm op Sclessin voor beker

Standard zal tijdens de bekerfinale tegen Genk een groot scherm voorzien op de parking van Sclessin. Dit liet de club vandaag weten via zijn website. Beide ploegen hebben een grote achterban en dus zal de Heizel snel vol zitten. Standard wil zijn supporters die geen ticket kunnen bemachtigen niet teleurstellen.

Op zaterdag 17 maart neemt Standard het op tegen Genk in de bekerfinale. De club uit Luik organiseert hiervoor een live-uitzending op een reuzescherm op Sclessin (op parking A). De bekerfinale is dit jaar opnieuw een kraker tussen twee topploegen. De vraag naar tickets is hoger dan het aanbod en Standard wil zijn supporters niet in de steek laten. De Luikenaars voorzien muzikale animatie.

Standard versloeg in de halve finale Club Brugge, onder meer door een indrukwekkende thuismatch waar het de competitieleider klopte met 4-1. Racing Genk schakelde Kortrijk uit in zijn halve finale. Standard won zijn laatste beker twee jaar geleden toen het eveneens Club Brugge versloeg. Bij Genk is het geleden van 2013 toen het Cercle Brugge klopte in het Koning Boudewijnstadion.