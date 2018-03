Rellen na Cercle-Beerschot: 1 zwaargewonde

Na de finale in 1B tussen Cercle Brugge en Beerschot-Wilrijk zijn er rellen uitgebroken in het Jan Breydelstadion. Daarbij is een supporter van Beerschot-Wilrijk van de tribune gevallen en zwaargewond afgevoerd. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS.

Enkele supporters van Beerschot-Wilrijk zouden tickets hebben kunnen bemachtigen voor in het vak van Cercle-Brugge en na het laatste fluitsignaal zouden er rellen zijn ontstaan. In welke omstandigheden de supporter precies ten val is gekomen, is niet duidelijk.

Beerschot-supporters zouden na de wedstrijd ook tot de persparking zijn doorgedrongen van het stadion en daar vernielingen aangebracht hebben. Maar intussen is "alles weer rustig", zegt de korpschef van de Brugse politie, Dirk Van Nuffel.