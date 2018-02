Rednic ontslagen als trainer Moeskroen

Mircea Rednic is niet langer de trainer van Excel Moeskroen. De club heeft hem verrassend genoeg ontslagen. In afwachting van een opvolger, neemt Laurent Demol over.

Het nieuws komt als een verrassing, want de Roemeen redde Moeskroen vorig jaar van degradatie en bracht de ploeg dit jaar al in de middenmoot van het klassement. Zondag gaf de ploeg in de slotfase wel een voorsprong uit handen tegen Standard.

Het uitblijven van goeie resultaten de laatste tijd kost Rednic het hoofd, klinkt het in een persbericht: “Met slechts 13 punten uit de laatste 18 matchen, vond het bestuur het nodig om in te grijpen”.

In afwachting van een opvolger, neemt Laurent Demol over.