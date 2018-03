Real voorbij PSG naar kwartfinales

Real Madrid heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. In de terugwedstrijd op het veld van PSG kwam de Koninklijke nooit in de problemen. Real won uiteindelijk met 1-2.

PSG moest een 3-1 nederlaag uit de heenwedstrijd rechtzetten. Het Parc des Princes geloofde vooraf in een stunt, maar op het veld zat dat er niet meteen in. PSG voetbalde te traag en de beste kansen waren zelfs voor Real Madrid. Sergio Ramos en Karim Benzema misten uitstekende kansen voor de titelverdediger in de Champions League.

Ronaldo scoort

Ook na de pauze gaf PSG nooit de indruk Real pijn te kunnen doen. Integendeel: na dom balverlies van Dani Alves stak Asensio de bal slim door naar Lucas Vazquez. Zijn voorzet was perfect voor Cristiano Ronaldo die er met het hoofd 0-1 van maakte. PSG liet de kopjes hangen en Marco Verratti pakte halverwege de tweede helft ook nog eens rood.

Net wanneer je dacht dat PSG helemaal uitgeteld was, sloegen ze toch terug. Cavani maakte er met een gelukje 1-1 van. Met nog twintig minuten op de klok kwam het geloof even terug. Maar Real maakte snel korte metten met PSG. Na opnieuw een snelle tegenaanval maakte Casemiro via een PSG-been er 1-2 van. Ronaldo, Asensio & Isco lieten zelfs nog na de score nog meer uit te diepen.

Real plaatst zich zo voor de achtste opeenvolgende keer voor de kwartfinales van de Champions League. PSG blijft ontgoocheld achter.