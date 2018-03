Raman definitief naar Duitsland

Benito Raman is na zijn uitleenbeurt aan Fortuna Düsseldorf nu definitief overgenomen door de Duitse tweedeklasser. De club lichtte dinsdag de aankoopoptie in het contract van de aanvaller.

Raman paste niet in de plannen van Standard-trainer Sá Pinto en werd dus door de kersverse bekerwinnaar in augustus verhuurd. Na negen doelpunten in 21 wedstrijden, besliste Düsseldorf om de 23-jarige Belg over te nemen. De club staat nu op een sterke eerste plaats in de tweede klasse. Het lijkt er dus op dat Raman volgend jaar in de Bundesliga zal voetballen.

Het zijn mooie dagen voor Raman. Hij lijkt zijn vorm terug te hebben gevonden in Duitsland en daarnaast heeft de aanvaller zich twee dagen geleden verloofd met zijn vriendin Charline Schatteman.