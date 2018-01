Radja zorgt voor ophef: roken en drinken op 2018

Radja Nainggolan heeft zichzelf in de problemen gebracht. De Rode Duivel vierde afgelopen nacht stevig de overgang van oud naar nieuw en deed dat met een livevideo waarin hij dronk en rookte. Zijn club AS Roma kan niet lachen met die beelden. Zelf heeft Nainggolan zich verontschuldigd via Instagram.

Oudejaarsavond wordt door meerdere mensen wel goed gevierd, zo ook door Radja Nainggolan. De Rode Duivel zette het nieuwe jaar stevig in en deelde dat met al zijn volgers op Instagram. Op de beelden is te zien dat hij regelmatig van een biertje drinkt, een sigaret rookt en Nainggolan vloekt ook een hele video door.

Dat Radja Nainggolan af en toe rookt is geen geheim. Het nieuws raakte tijdens het EK 2016 bekend. Bondscoach Roberto Martinez keurt dat allesbehalve goed en met deze nieuwe video zal hij de wenkbrauwen wellicht opnieuw fronsen. Ook AS Roma, de club van Nainggolan, zou zich storen aan de beelden van oudejaarsavond. De club liet aan Gazzetta dello Sport weten dat het de zaak intern wil oplossen.

Nainggolan reageerde vandaag gepikeerd op Twitter. “Zelfs op oudejaarsnacht denkt men aan het maken van nieuws. Ik wens iedereen een gelukkig nieuwjaar behalve… Bemoei je met je eigen zaken.”

Anche a capodanno pensate a fare le notizie... auguro un buon anno a tutti tranne a quelli... ma fatevi una vita... — Radja Nainggolan (@OfficialRadja) 1 januari 2018

Enkele uren later volgden er excuses op Instagram: “Het spijt me voor wat er vannacht is gebeurd. Iedereen weet dat ik graag bij vrienden ben en dat ik ervan hou om oudejaarsavond te vieren. Maar gisteren ging ik erover. Ik zag het als een speciale avond waar je een beetje kan overdrijven. Ik wilde zeker geen negatief voorbeeld geven. Daarom denk ik dat ik me moet verontschuldigen voor mijn gedrag.”

Bekijk hier de beelden: