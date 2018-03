Radja scoort in 2-0 zege voor Roma

Radja Nainggolan scoorde zondag voor AS Roma in de wedstrijd tegen Crotone in de Serie A. De middenvelder knalde van buiten het strafschopgebied de bal laag in de linkerhoek. Het is zijn derde doelpunt voor de Romeinen dit seizoen. AS Roma staat nu derde in het klassement en het lijkt erop dat de titelstrijd in Italië tussen Juventus en Napoli zal gaan.

Bekijk hier nog eens het doelpunt van de Rode Duivel: