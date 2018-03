PSG-ultra's verstoren nachtrust van Real-spelers

De supporters van de Franse topclub Paris Saint-Germain hebben het vannacht bont gemaakt. De harde kern van PSG verstoorde de nachtrust van de spelers van Real Madrid. Na middernacht kwamen de zogenaamde ultra’s opdagen aan het hotel van de spelers van Real Madrid.

Luid getrommel en bommetjes moesten de spelers van Real Madrid uit hun slaap houden. Al was de politie snel ter plaatse om de herrieschoppers een halt toe te roepen. Vanavond ontvangt PSG in het Parc des Princes Real Madrid in de terugwedstrijd van de achtste finale van de Champions League.

De wedstrijd is live te volgen op Q2. De uitzending start om 20u15.