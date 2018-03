PSG gaat op zoek naar stunt tegen Real

Paris Saint-Germain neemt het morgenavond thuis op tegen Real Madrid. De Madrilenen staan er het beste voor na een 3-1 overwinning in de heenwedstrijd. Een moeilijke opdracht voor Unai Emery, die ook nog eens Neymar niet tot zijn beschikking heeft.

Neymar brak anderhalve week geleden zijn middenvoetsbeentje. De Braziliaan is waarschijnlijk tot drie maanden out. Mbappé daarentegen heeft gisteren meegetraind en is dus op tijd fit geraakt voor het duel. Zidane heeft geluk en kan toch rekenen op Toni Kroos en Luka Modric. De middenvelders hebben een kleine maand op de ziekenboeg moeten doorbrengen.

Thuis (bijna) ongeslagen

Toch is PSG thuis niet te onderschatten. De Parijzenaars verloren slechts één van hun laatste 46 Europese duels in het Parc des Princes. De reputatie van Real Madrid, en vooral Cristiano Ronaldo, in de Champions League is ook indrukwekkend. De Koninklijke is voor het tweede jaar op rij Europees kampioen, met telkens Ronaldo als topschutter van de competitie. Bovendien scoorde de Portugees al in elke Champions League-wedstrijd die hij dit seizoen speelde.

PSG - Real Madrid is morgen live te volgen vanaf 20:15 op Q2.