Proximus wil Damso niet voor WK-lied

De CEO van Proximus, Dominique Leroy, kan zich niet vinden in de keuze van de Voetbalbond om de Brusselse rapper Damso het WK-lied voor de Rode Duivels te laten schrijven. Ze zal er bij de Voetbalbond op aandringen die beslissing ongedaan te maken.

Minister van Telecom Alexander De Croo (Open Vld) heeft dat vandaag in de Kamer aangekondigd. Proximus is één van de sponsors van de Voetbalbond.

Er was heel wat commotie rond de keuze van de Brusselse rapper Damso om het WK-lied te maken. Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) noemde de teksten van de rapper "vrouwonvriendelijk", vicepremier Alexander De Croo was ook tegen en enkele sponsors van de Voetbalbond riepen ook op om af te zeggen van de keuze voor de rapper. Ook de Vrouwenraad overweegt om een klacht in te dienen als de Voetbalbond niet afziet van de keuze.

De Voetbalbond ging daar echter niet op in en noemde Damso een "fiere vader van een dochtertje, een jonge artiest met een migratieachtergrond die opgroeide in de straten van Kinshasa en nadien van Brussel. Hij is ook een voorbeeld van integratie", aldus de Voetbalbond.

Een van de belangrijkste sponsors van de Voetbalbond, Proximus, dringt nu nog eens aan om iemand anders het WK-lied te laten maken.

