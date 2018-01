Praet valt uit na sterke match

Dennis Praet staat wellicht een maand of langer aan de kant met een hamstringblessure. Een serieuze domper voor zijn team Sampdoria, waar trainer Marco Giampaolo hem “onvervangbaar” noemt. Zelf klinkt Praet strijdvaardig: “Wanneer je zeven keer valt, sta je acht keer op.”

Praet en Sampdoria ontvingen woensdagavond AS Roma in een inhaalduel (1-1). Onze landgenoot speelde een sterke wedstrijd en werd door La Gazzetta dello Sport zelfs bekroond tot “Man van de Match” met een score van 7,5 op 10.

Toch eindigde de wedstrijd in mineur voor Dennis Praet. Tien minuten voor tijd moest hij geblesseerd naar de kant. “Hij voelde iets scheuren en had veel pijn”, zegt zijn trainer Marco Giampaolo. “Dit is héél jammer, want Praet is een sleutelpion voor ons. Eigenlijk is hij onvervangbaar.”