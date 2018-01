Porto-fans aan drama ontsnapt

De supporters van FC Porto zijn maandag aan een drama ontsnapt. Tijdens de wedstrijd tegen Estoril dreigde de tribune waar zij opzaten in te storten. Meteen stormden de supporters het veld op waarna de wedstrijd werd stilgelegd.

Met nog 40 minuten op de klok stuurden de autoriteiten honderden mensen het veld op. Er waren scheuren ontstaan in de tribune van de uitsupporters, waardoor de veiligheid van de fans niet langer gegarandeerd kon worden.

De scheidsrechter legde de match stil en besliste meteen daarna om de wedstrijd definitief te beëindigen. Het duel tussen Estoril en Porto zal nu op een latere datum worden afgewerkt. Wanneer dat gebeurt, is echter nog niet bekend. Het Estadio Antonio Coimbra da Mota van Estoril werd gebouwd in 1939.

As imagens que mostram a falta de condições de segurança no estádio do Estoril. Vê todas as fotos aqui https://t.co/7xuu9mQTbr#FCPorto #GDEPFCP pic.twitter.com/qypmsnsZJq

— FC Porto (@FCPorto) 16 januari 2018