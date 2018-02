Poll: wie wint de Gouden Schoen?

Ruud Vormer geldt woensdag als dé topfavoriet om de Gouden Schoen te winnen. De uitdagers zijn ploegmaat Hans Vanaken en (ex-)Anderlechtspelers Youri Tielemans en Leander Dendoncker. Woensdag wordt de 64e Gouden Schoen uitgereikt op een gala in Paleis 12 in Brussel.

Ruud Vormer

De Nederlandse middenvelder van Club Brugge is de uitgesproken favoriet en wat de tweede seizoenshelft betreft, kan Vormer ijzersterke statistieken voorleggen. Met 9 doelpunten en 14 assists heeft hij een groot aandeel in de autoritaire leidersplaats van Club Brugge. Vormer heeft dit seizoen de kapiteinsband overgenomen van Timmy Simons en werpt zich helemaal op als dé leider van blauw-zwart.

Hans Vanaken

Vanaken werd al eens derde en vierde op de Gouden Schoen en dit jaar lijkt de tweede plaats het hoogst haalbare. Vanaken scoorde 5 keer op het einde van vorig seizoen en dit seizoen heeft de spelverdeler ook al 6 goals en 8 assists op de teller.

Youri Tielemans

Tielemans was samen met Leander Dendoncker dé uitblinker in de play-offs van vorig seizoen. Tielemans leidde Anderlecht naar z’n 34e landstitel en werd daarna verkozen tot profvoetballer van het jaar. In de zomer vertrok hij voor een recordbedrag van ongeveer 23 miljoen euro naar AS Monaco.

Leander Dendoncker

Dendoncker was één van de sterkhouders in het kampioenenelftal van René Weiler. Dendoncker speelde vorig seizoen álle minuten van de competitie en trof twee keer raak in de play-offs. Deze zomer mocht Dendoncker niet vertrekken van het paars-witte bestuur en dit seizoen haalt hij niet meer het niveau van de periode april-mei.