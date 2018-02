Peter Callant wordt voorzitter KV Oostende

Marc Coucke heeft voetbalclub KV Oostende verkocht aan verzekeraar Peter Callant. Dat heeft hij zonet gezegd op een persconferentie in Oostende. Callant zal tussen de zestig en tachtig procent van de aandelen van de club kopen.

Coucke en Callant kennen mekaar al heel lang. "We zijn al dertig jaar bevriend. We hebben in de jaren negentig ook samen in de raad van bestuur van KVO gezeten en hij is al tien jaar sponsor van de club. Een tijd geleden stuurde hij mij: "I am the man for KVO." Ik heb hem toen zelf opgebeld. Ik ben dan ook heel fier op mijn opvolger. Hij is een Belg, heeft een hart voor KVO en is heel ambitieus."

"Nul inspraak, blijf wel supporter"

Veel details wilden beide heren niet bekend maken over de verkoop. “Dat kan ook niet omdat er nog enkele details moeten worden uitgewerkt”, aldus Coucke. “Peter zal tussen de zestig en tachtig procent van de aandelen kopen. Ikzelf zal zeker minder dan tien procent bezitten. Als ik al aandelen zou hebben, zijn dat er ook zonder stemrecht. Ik heb dus nul inspraak, maar blijf wel supporter.

Machtsoverdracht op 24 februari

De machtsoverdracht komt ook een week vroeger dan gepland. "Op 24 februari (met KV Oostende - STVV) draag ik officieel de macht over. Vanaf 25 februari, bij de match tussen Anderlecht en Moeskroen, maak ik voor honderd procent de switch. Ik zal wel altijd supporter van KVO blijven."

Coucke verraste eind vorig jaar door voetbalclub Anderlecht over te kopen. Op 1 maart wordt hij daar de nieuwe voorzitter, maar dus moest KV Oostende van de hand, want eigenaar zijn van twee eersteklassers, dat mag niet in ons land. Met minder dan een maand voor z'n overgang naar Anderlecht begon de tijd te dringen voor Coucke. Maar nu heeft hij dus een nieuwe eigenaar gevonden.