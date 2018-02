Pep: "De Bruyne kan Gouden Bal winnen"

Afgelopen jaren waren het steevast Cristiano Ronaldo en Lionel Messi die om de Gouden Bal streden. Maar kan Kevin De Bruyne dankzij zijn schitterende prestaties hun hegemonie doorbreken? Pep Guardiola denkt alvast van wel. “Kevin De Bruyne is zonder twijfel een kanshebber voor de Gouden Bal”, klonk het bij de manager van Manchester City.

De Bruyne is dit seizoen de absolute smaakmaker bij Manchester City. Afgelopen weekend tegen Leicester City blonk hij opnieuw uit met drie assists. Zijn coach, Pep Guardiola, haalde op de persconferentie na de wedstrijd nogmaals de loftrompet boven: “Hij speelt elke drie dagen, elke drie wedstrijden op hetzelfde niveau. Het is heel moeilijk om zo’n spelers in Europa te vinden."

Dankzij zijn uitmuntende prestaties komt De Bruyne voor velen in aanmerking voor de Gouden Bal. “Maar iedereen weet dat je dan ook titels moet binnenhalen, en één in het bijzonder: de Champions League”, maakte Guardiola duidelijk. De Bruyne weet dus wat hem te doen staat. Manchester City speelt morgen de heenwedstrijd van de achtste finales in de Champions League tegen het Zwiterse Basel. Vorig seizoen werden ze in deze ronde uitgeschakeld door AS Monaco.

De lof van Guardiola voor zijn goudhaantje is allesbehalve onterecht. Kijk maar eens hoe fel KDB erboven uitsteekt:

