Pelé opgenomen in ziekenhuis

De Braziliaanse voetballegende Pelé is donderdag in het ziekenhuis beland. Hij was flauwgevallen door oververmoeidheid.

Pelé (77) zakte donderdagochtend in elkaar en werd meteen naar het ziekenhuis overgebracht. Normaal zou hij dit weekend naar London gereisd zijn voor een diner georganiseerd door de Football Writers Association (FWA), maar dat valt nu in het water.

Uit meerdere tests is gebleken dat de Braziliaan kampt met oververmoeidheid. “Hij ligt nu aan een infuus terwijl de dokters hem in de gaten houden. Gelukkig wijst niets erop dat er iets ernstigers aan de hand is.” Pelé kampt al langer met gezondheidsproblemen. Zo werd hij de voorbije jaren opgenomen voor nier- en prostaatproblemen.

Pelé wordt wereldwijd gezien als één van de beste voetballers ooit. Hij maakte 1281 doelpunten in 1361 wedstrijden.