Paul Put wordt bondscoach van Guinee

Twee weken nadat hij opstapte als bondscoach van Kenia heeft Paul Put een nieuwe job gevonden. De 61-jarige Antwerpenaar gaat als bondscoach van Guinee aan de slag en blijft dus actief in Afrika. Hij volgt de in januari ontslagen Guineeër Kanfory Lappé Bangoura op. Dat deelde de Guinese voetbalfederatie vandaag mee.

Put is aan zijn vijfde opdracht als bondscoach toe. Naast Kenia, waar hij slechts twee maanden aan het roer stond, had hij al Gambia (2008-2011), Burkina Faso (2012-2015) en Jordanië (2015-2016) onder zijn hoede. Met Burkina Faso bereikte Put de grootste triomf in zijn carrière. Hij leidde het land in 2013 naar de finale van de Africa Cup, die met 1-0 verloren werd van Nigeria.

Gokchinees

In 2016-2017 was hij een jaar clubtrainer bij het Algerijnse USM Algiers. In België was Put onder meer coach van Verbroedering Geel (1998-2000), Ingelmunster (2000-2001), Sporting Lokeren (2001-2003), Lierse (2004-2005) en Moeskroen (2006).

Aan zijn carrière als Belgisch clubtrainer kwam in 2006 een abrupt einde door zijn betrokkenheid in de gokaffaire rond de Chinees Zheyun Ye.