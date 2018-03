PAOK-voorzitter loopt met pistool veld op

De Griekse topper tussen PAOK Saloniki en AEK Athene werd zondag afgelast nadat PAOK-voorzitter Ivan Savvidis het veld op liep met een geweer in zijn zak. De scheidsrechter keurde in de laatste minuut een doelpunt van PAOK af, waarop het veld bestormd werd. Savvidis zou de scheidsrechter bedreigd hebben.

De wedstrijd werd in de slotminuut afgelast omdat de sfeer te gespannen was geworden. “Na de gebeurtenissen in Toumba Stadium vandaag, bereidt PAOK FC-voorzitter Ivan Savvidis zich voor op het nemen van alle noodzakelijke stappen om de club en al zijn leidinggevenden en medewerkers te beschermen tegen bedreigingen en aanvallen”, luidt het statement dat PAOK na de wedstrijd op de clubsite plaatste.

PAOK owner Ivan Savvidis enters the pitch to protest ref’s the decision and guess what, he was carrying a gun... pic.twitter.com/utIApYqHiv