PAOK-voorzitter loopt met pistool veld op, competitie stilgelegd

De Griekse topper tussen PAOK Saloniki en AEK Athene werd zondag afgelast nadat PAOK-voorzitter Ivan Savvidis het veld op liep met een geweer in zijn zak. De Griekse regering heeft de competitie "tot nader order" opgeschort.

De hele hetze ontstond nadat de scheidsrechter in de laatste minuut een doelpunt van PAOK afkeurde. Daarop werd het veld bestormd en ging PAOK-voorzitter Savvidis zelfs met een pistool het terrein op. "We hebben de beslissing genomen om het kampioenschap op te schorten", verklaarde staatssecretaris voor sport Giorgos Vasiliadis na een spoedzitting. "De wedstrijden zullen pas hernemen wanneer er een duidelijk veiligheidskader in werking treedt, dat voor iedereen past."

PAOK owner Ivan Savvidis enters the pitch to protest ref’s the decision and guess what, he was carrying a gun... pic.twitter.com/utIApYqHiv

— Photos of Football (@photosofootball) 11 maart 2018