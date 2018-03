Panini selecteert Radja voor WK

Als het aan Panini ligt, gaat Radja Nainggolan deze zomer gewoon mee naar het WK in Rusland. Deze week lanceert het Italiaanse stickerbedrijf zijn album voor het aankomende wereldkampioenschap en daar staat Nainggolan er gewoon tussen.

Voor Nainggolan komt er een belangrijke periode aan. De middenvelder van AS Roma hoopt zich tijdens deze interlandperiode te tonen aan bondscoach Roberto Martinez. Waar de Spaanse oefenmeester nog niet van overtuigd is, is Panini dat wel. Radja zal deel uit maken van het nostalgische WK-verzamelalbum. Hij krijgt een plekje op nummer 509.

In elk plakboek is er plaats voor 18 spelers per deelnemend land. Voor België is er een sticker voor volgende spelers: Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen, Vincent Kompany, Thomas Meunier, Axel Witsel, Radja Nainggolan, Kevin De Bruyne, Marouane Fellaini, Youri Tielemans, Mousa Dembélé, Nacer Chadli, Eden Hazard, Yannick Carrasco, Dries Mertens, Michy Batshuayi en Romelu Lukaku. Spelers als Simon Mignolet, Jordan Lukaku, Thorgan Hazard en Divock Origi staan er niet tussen.

Foto: Twitter/@lavenir_sport