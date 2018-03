Panini brengt WK-stickerboek uit

Panini heeft zijn stickercollectie voor het WK van komende zomer in Rusland voorgesteld. Ook de Rode Duivels kregen een plaatsje, Panini selecteerde achttien toppers die volgens hen voor ons land zullen aantreden.

Panini brengt sinds het WK van 1970 stickeralbums op de markt. Voor de editie van dit jaar zullen achttien spelers van de 32 gekwalificeerde landen voorgesteld worden. Voor elk van die voetballers heeft Panini een hele waslijst aan gegevens samengesteld, zoals hun rol in de ploeg, persoonlijke info en hun statistieken bij de nationale ploeg.

Daarnaast is ook de ploegfoto en het logo van de landen beschikbaar. In het album is er ook plaats voorzien voor "voetballegendes die de wereldbekergeschiedenis gekleurd hebben".

Rode Duivels

Voor de Belgen werd alvast een plaatsje voorzien voor Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku, Michy Batshuayi, Axel Witsel, Yannick Carrasco, Youri Tielemans, Nacer Chadli, Radja Nainggolan, Thomas Meunier, Thomas Vermaelen, Dries Mertens, Mousa Dembélé, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Vincent Kompany en Marouane Fellaini.