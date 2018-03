Oranje en Engeland spelen 1ste e-interland

Nederland en Engeland hebben een wereldprimeur te pakken. Beide landen nemen het woensdag tegen elkaar op in een wedstrijdje FIFA 18. Het is de eerste officiële e-interland, zo meldt de Nederlandse voetbalbond KNVB.

De Nederlander Ali Riza Aygün neemt het op tegen de Engelsman Shaun Springette. De heren zullen elkaar bekampen met de echte selecties, zoals Southgate en Koeman ze samenstelden. De wedstrijd zal ook live te volgen zijn, onder meer op het YouTube-kanaal van ‘Ons Oranje’.

Onze noorderburen zijn al jaren een voorloper in de e-sports. In 2017 startte de Eredivisie met een eigen e-divisie. Intussen volgden er al teams uit Duitsland, Engeland en Frankrijk. In ons land heeft Anderlecht een professionele e-Sporter in dienst.