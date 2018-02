Opvolger Coucke leurt met aandelen Oostende

De nieuwe voorzitter van KV Oostende, verzekeraar Peter Callant, ronselt investeerders om aandelen van de club te kopen. Opmerkelijk is dat hij leurt met de kleinste aandelenschijfjes van 1 procent voor 150.000 euro. Dat blijkt uit communicatie die De Tijd kon inkijken.

De West-Vlaming laat weten dat hij aan een nieuwe structuur werkt. De bedoeling is 20 of 30 procent van de aandelen te verkopen aan een groep mensen met kennis en een netwerk, luidt het. Callant biedt een functie bij de club als extra lokkertje aan, aldus De Tijd.

Begin februari maakte Marc Coucke, die eind vorig jaar Anderlecht kocht, op een persconferentie bekend dat hij met Callant een nieuwe eigenaar voor KVO had gevonden. De officiële machtsoverdracht bij KVO vindt op 24 februari plaats. Dan zwaait Coucke zijn kustploeg uit. Een dag later zal hij als Anderlecht-voorzitter het competitieduel tussen Anderlecht en Excel Moeskroen bijwonen. Het is immers niet toegelaten om twee clubs uit dezelfde afdeling in je bezit te hebben.

Callant nam officieel 91 procent over van Coucke, die de rest in handen houdt. Uit het berichtenverkeer blijkt dat het de bedoeling is dat Callant naar een belang van 60 tot 70 procent zakt. De erg actieve zoektocht van Callant doet opnieuw vragen rijzen over de ware aard van de deal, aldus De Tijd. Meteen na de aankondiging van de overname waren er al twijfels over het financiële vermogen van Callant. Er werd gefluisterd dat hij een stroman was van Coucke die hem de honneurs laat waarnemen tot een echte overnemer aan boord komt.