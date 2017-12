Opnieuw grote liefde tussen Kat en Dries

Dries Mertens toonde zich zaterdag opnieuw beslissend voor Napoli met twee assists tegen Sampdoria (3-2). De Rode Duivel werd na de wedstrijd gefeliciteerd door vrouwlief Kat Kerkhofs met een kus. Het lijkt zo opnieuw grote liefde te zijn tussen de twee.

Napoli ontving zaterdagmiddag het Sampdoria van Dennis Praet. De bezoekers kwamen twee keer op voorsprong via Ramirez en een strafschop van Quagliarella, maar de thuisploeg zette de scheve situatie nog recht. Dries Mertens toonde zich met twee assits beslissend. Vooral zijn eerst was er een om in te kaderen.

Lorenzo Insigne scoort de 2-2 na een heerlijke assist van Dries Mertens! #NapoliSamp pic.twitter.com/8iN6IOL1wp — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 23 december 2017

Na de wedstrijd werd Mertens gefeliciteerd door zijn vrouw Kat Kerkhofs. De twee hadden dit jaar een moeilijke periode in hun huwelijk, maar die lijkt nu van de baan. Vorige maand toonden ze zich opnieuw samen op een gala-avond van de Serie A, gisteren wist iemand dit romantisch plaatje vast te leggen.