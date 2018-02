Opnieuw geen Mignolet bij Liverpool

Ook vanavond zal Simon Mignolet niet onder de lat staan bij zijn Engelse club Liverpool FC. Dan spelen The Reds in de achtste finale van de Champions League in en tegen Porto. De Rode Duivel kwam al sinds eind januari niet meer van de bank.

Op de site van de club gaf Liverpool-coach Jürgen Klopp aan om opnieuw de voorkeur te geven aan zijn landgenoot Loris Karius. “Elke doelman heeft vertrouwen nodig, en Loris heeft het afgelopen weekend goed gedaan tegen Southampton.” Nochtans had de Duitse coach aangegeven te roteren met zijn doelmannen. Maar die belofte komt hij dus niet na.

Mignolet mocht op 27 januari voor het laatst starten in doel bij Liverpool. Toen verloor het thuis met 2-3 van West Brom.

Vanavond is er een ruime samenvatting van Porto – Liverpool op Q2.