Opnieuw Derby der Lage Landen in oktober

De Rode Duivels neemt het in oktober opnieuw op tegen Nederland. Het is ondertussen geleden van november, 2016 dat België het opnam tegen Oranje. Die wedstrijd eindigde in een gelijkspel. De wedstrijd tegen Nederland zal ook uitgezonden worden door VTM.

De Rode Duivels hebben er opnieuw een mooie oefeninterland bij. De Belgen spelen in oktober een vriendschappelijke wedstrijd tegen onze noorderburen. Waar de wedstrijd gespeeld zal worden, is nog niet gekend.