Ook Mascherano weg bij Barcelona

Javier Mascherano verlaat FC Barcelona na 7,5 seizoenen. Dat liet de club zelf weten via haar website en de sociale media. Waar hij naartoe gaat, is nog niet officieel bekendgemaakt.

De transfer hing al een tijdje in de lucht want de Argentijn was niet meer tevreden met zijn bankzittersrol bij de club. Waar hij naartoe trekt, is echter nog niet duidelijk. Volgens verschillende bronnen is Hebei China Fortuna, onder leiding van coach Manuel Pellegrini, de grootste kandidaat om de middenvelder aan te trekken.

Mascherano kwam in de zomer van 2010 over van Liverpool en speelde 334 officiële wedstrijden voor FC Barcelona. In zijn 7,5 seizoenen bij de club won hij 18 prijzen onder vijf verschillende coaches. Hij was oorspronkelijk een verdedigende middenvelder maar werd ook vaak als centrale verdediger uitgespeeld.

Barcelona zal hem woensdag een gepast afscheidsfeest bezorgen en streamt het hele gebeuren op BarçaVideo, Facebook en YouTube.