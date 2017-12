Onyekuru (RSCA) moet onder het mes

Slecht nieuws voor Henry Onyekuru en Anderlecht. De Nigeriaanse spits heeft gisteren in de wedstrijd tegen Eupen de mediale band van z’n rechterknie gescheurd. Onyekuru wordt nu zo snel mogelijk geopereerd en zal enkele maanden out zijn.

Een kwartier voor het einde van de wedstrijd tegen Eupen kwam Onyekuru in botsing met Eupen-doelman Hendrik Van Crombrugge. De Nigeriaan kermde het uit van de pijn en moest op een draagberrie worden afgevoerd. Onderzoek heeft nu uitgewezen dat Onyekuru de mediale band van z’n knie heeft gescheurd.

Anderlecht gaat nu samen met Everton – de moederclub van Onyekuru – bekijken wanneer hij snel mogelijk geopereerd kan worden. Bij een scheur van de mediale band kan een speler al snel 2 tot 3 maanden out zijn. Onyekuru was dit seizoen de topschutter bij paars-wit: hij scoorde al 10 doelpunten in 28 wedstrijden.