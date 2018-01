Onyekuru revalideert bij Everton

Henry Onyekuru is terug bij z’n moederclub Everton om daar te revalideren van z’n knieblessure. Dat heeft de Nigeriaanse aanvaller zelf bekend gemaakt via Twitter. Onyekuru viel eind december uit en moest volgens Anderlecht geopereerd worden. Maar Everton & Onyekuru zelf betwisten dat.

Op 22 december viel Onyekuru geblesseerd uit in de wedstrijd tegen z’n ex-club Eupen. Het verdict voor de topschutter van Anderlecht was zwaar: een gescheurde mediale band aan de knie. Volgens paars-wit moest Onyekuru onder het mes gaan en zou hem een revalidatie van vier tot zes maanden wachten.

Maar enkele dagen later liet Onyekuru weten dat Everton – de club waarvan Anderlecht hem huurt – de MRI van z’n knie bekeken heeft en geen operatie nodig achtte. Een knieversterkende behandeling zou hem na zes weken al terug op het veld moeten krijgen. Bij Anderlecht blijven ze nog steeds achter hun standpunt staan dat een operatie noodzakelijk is.

Maar Onyekuru zelf denkt er dus duidelijk anders over. “Ik ben hier sneller dan verwacht terug” tweette de Nigeriaan. “Ik ben dankbaar voor de faciliteiten hier en de medische staf die me zo snel mogelijk weer wil laten spelen.” Benieuwd wanneer we Onyekuru terug zullen zien bij Anderlecht.

Back at @Everton a little earlier than expected, I am so grateful for the facilities and the medical team working hard to get me back playing ASAP! The Lord is my strength pic.twitter.com/uxfdiEp54d