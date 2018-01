Onyekuru opnieuw in Anderlecht

Opvallend gezicht zaterdagmiddag in Anderlecht. Henry Onyekuru is terug in België en zet zijn revalidatie nu ook verder bij RSCA. De club huurt hem dit seizoen van de Engelse eersteklasser Everton.

Onyekuru viel eind december uit met een zware knieblessure in de wedstrijd tussen Anderlecht en Eupen. De Nigeriaan trok daarop naar zijn moederclub Everton om te revalideren, maar na een maand zet hij die revalidatie nu verder bij Anderlecht. Onyekuru hoopt dit seizoen nog in actie te komen en droomt van een plek in de WK-selectie van Nigeria.