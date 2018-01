Onyekuru: "Ik hoop er tijdens PO1 te staan"

Henry Onyekuru wil dit seizoen nog wedstrijden spelen voor RSC Anderlecht. Door een zware knieblessure werd gevreesd voor het einde van zijn seizoen, maar Onyekuru liet in een interview met moederclub Everton weten dat hij er in de play-offs misschien toch nog bij kan zijn.

Met negen doelpunten in negentien wedstrijden was Henry Onyekuru één van de weinige lichtpuntjes bij het haperende Anderlecht. Tot hij in december vorig jaar tegen Eupen een zware knieblessure opliep. Bij de landskampioen vreesden ze voor het einde van zijn seizoen, maar de spits laat nu weten dat hij er tijdens de play-offs weer wil staan: “Ik wil het seizoen nog afmaken bij Anderlecht.”

De blessure valt beter mee dan verwacht en de revalidatie bij Everton verloopt vlot, dus is Onyekuru hoopvol. "Ik was in het begin heel ongerust, maar sinds ik de revalidatie ben gestart, gaat het beter. Gelukkig was de blessure niet zo zwaar als we in eerste instantie hadden gedacht.”

Onyekuru droomt nog steeds van het WK met Nigeria. Nadien sluit hij aan bij Everton, waar hij een vijfjarig contract ondertekende. Ik wilde absoluut naar de Premier League", bekende de Nigeriaan. "Het is niet alleen het spel, maar ook de passie voor het voetbal in dit land. Everton is een club die altijd wil winnen. Ik wil me hier nog verder ontwikkelen."