Ontknoping nadert, dit staat op het spel

Wie speelt play-off 1 en wie degradeert. Op de laatste twee speeldagen belooft het nog een spannende strijd te worden op die twee fronten. Nog twee tickets vallen er te verdelen voor play-off 1, voor Eupen en KV Mechelen worden het nog twee wedstrijden knokken tegen degradatie.

Racing Genk, KV Kortrijk, Standard of Antwerp. Die vier ploegen strijden nog om de laatste twee tickets voor play-off 1. Puur mathematisch maken ook STVV en Waasland-Beveren nog kans, maar die is toch wel heel klein. Genk en KVK staan er momenteel het beste voor als nummers vijf en zes. Zij hebben hun lot helemaal in eigen handen, al is het verschil met Standard en Antwerp miniem en wacht hen vanavond een lastige uitmatch.

Bij winst vanavond tegen Waasland-Beveren is Genk zo goed als zeker van de top zes. KV Kortrijk wacht nog twee moeilijke wedstrijden op Club Brugge en thuis tegen Charleroi. Standard neemt het op tegen KV Mechelen en uit bij KV Oostende, terwijl Antwerp nog tegen Eupen en Anderlecht moet.

5) KRC Genk, 41 punten

6) KV Kortrijk, 39 punten

7) Standard, 38 punten

8) Antwerp, 38 punten

9) STVV, 36 punten

10) Waasland-Beveren, 35 punten

Strijd tegen degradatie

Onderin het klassement kan de strijd tegen degradatie haast niet spannender zijn. KV Mechelen en Eupen hebben evenveel punten, evenveel gewonnen wedstrijden en hetzelfde doelsaldo. Eupen heeft dan weer meer doelpunten gemaakt en daardoor hebben de Panda’s een klein voordeel op KV Mechelen.

Op papier heeft Eupen ook het makkelijkste programma. Het trekt naar Antwerp en speelt op de laatste speeldag thuis tegen Moeskroen. KV Mechelen moet nog naar Standard en ontvangt op de laatste speeldag Waasland-Beveren.

Ook Lokeren is nog niet helemaal save. Het verschil met Eupen en Malinwa is vier punten. Als Lokeren haar laatste twee wedstrijden dus verliest en de andere twee teams zes op zes pakken, is het Lokeren dat degradeert.

14) Lokeren, 28 punten

15) Eupen, 24 punten

16) KV Mechelen, 24 punten