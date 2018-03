Onduidelijkheid rond Maes bij Beerschot

Mag Beerschot Wilrijk-speler Alexander Maes zaterdag spelen tegen Cercle Brugge of niet? Rond die vraag heerst nog heel wat onduidelijkheid, één dag voor het cruciale promotieduel. Volgens Beerschot Wilrijk werd zijn schorsing te laat gecommuniceerd waardoor speler en club niet op tijd in beroep konden gaan. De Belgische voetbalbond wil hem nu zaterdagochtend oproepen in een uitzonderlijke zitting.

We gaan even een week terug in de tijd. Zondag pakte Alexander Maes rood in de heenmatch tegen Cercle Brugge. Hij kreeg aanvankelijk twee speeldagen schorsing, maar na een eerste beroep van Beerschot Wilrijk werd die schorsing herleid tot één speeldag. Volgens Beerschot werd die beslissing te laat gecommuniceerd waardoor speler en club niet meer op tijd in beroep konden gaan.

De club hoopte zo Maes alsnog speelgerechtigd te krijgen voor het cruciale duel van zaterdag, maar daar stak de voetbalbond een stokje voor. Zij organiseert zaterdagvoormiddag een uitzonderlijke zitting om de beroepszaak te behandelen.

Volgens Beerschot Wilrijk is dat dan weer niet reglementair. Afwachten dus wat er uiteindelijk beslist wordt. Cercle Brugge betreurt ondertussen de gang van zaken, maar heeft beslist haar rechten te vrijwaren “voor het goede verloop van het dossier”.