Olsen zet punt achter carrière

Morten Olsen zet definitief een punt achter zijn trainerscarrière. Dat zei de 68-jarige Deen zelf in een interview met het Duitse dagblad BILD. “Het is gedaan met het trainersleven. Ik heb vele jaren 24 uur per dag en zeven dagen per week voor deze job geleefd, maar dat is voorbij. Ik ben nu op pensioen.”

Olsen was een verdediger die in ons land doorbrak bij Cercle Brugge in 1972. Hij speelde nadien bij RWDM en trok op zijn 31ste naar Anderlecht, waar hij de meeste successen boekte. De 57-voudige Deense international sloot zijn spelerscarrière af bij het Duitse FC Köln.

Nadien ging Olsen aan de slag als trainer bij onder andere het Deense Brøndby IF, FC Köln en Ajax. In 2000 tekende de oefenmeester een contract als bondscoach van Denemarken. Hij bleef daar 15 jaar lang hoofdtrainer.