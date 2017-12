Oerwoudgeluiden richting Agbo?

De competitiewedstrijd tussen KV Kortrijk en Standard lag woensdagavond even stil vlak voor rust. Standard-speler Agbo kreeg een tweede gele en dus rode kaart en werd getrakteerd op een fluitconcert door de KV Kortrijk-aanhang. Volgens ploegmaat Sebastien Pocognoli kreeg Agbo ook “onaanvaardbare geluiden naar zijn hoofd”.

Agbo wou na zijn rode kaart het veld niet meteen verlaten. Hij kreeg daarbij de supporters van de thuisploeg over zich, enkelen zouden zich ook bezondigd hebben aan oerwoudgeluiden. Agbo gooide daarop een flesje water richting het publiek, kreeg daarom bier over zich en middenvingers te zien. De Nigeriaan reageerde met hetzelfde gebaar.

Kabasele: "Ook al in 2015"

Op Twitter reageerde Rode Duivel Christian Kabasele op de incidenten. De verdediger maakt zijn volgers erop attent, dat hetzelfde al eens twee jaar geleden gebeurde, toen hij nog speler was bij Racing Genk. “Het lijkt me dat dit in 2015 ook al eens gebeurde in Kortrijk..”

Kabasele hoopt dat er nu ook strenge en serieuze maatregelen worden genomen. “Dat is nu al het geval in de andere Europese competities en zo kunnen die marionetten thuisblijven in het weekend.”