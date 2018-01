Nieuwe verdediger voor Club Brugge

Club Brugge heeft zich maandag versterkt met de Kroatische verdediger Matej Mitrovic. Blauw-zwart huurt hem voor de rest van het seizoen van Het Turkse Besiktas en bedong ook een aankoopoptie.

De 24-jarige Mitrovic speelt sinds januari vorig jaar bij Besiktas, maar was er geen vaste waarde in de basis. In totaal speelde hij er 22 wedstrijden, vorig jaar won hij er de titel.

In het verleden was de centrale verdediger actief in eigen land bij Cibalia en Rijeka. Mitrovic doorliep ook alle jeugdreeksen van het Kroatische nationale elftal en speelde zes wedstrijden voor het A-elftal in de kwalificatiecampagne voor het WK in Rusland.