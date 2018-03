Nieuwe slogan moet PSG naar stunt leiden

Paris Saint-Germain heeft al haar logo’s en thema’s op de sociale media aangepast naar ‘ENSEMBLE ON VA LE FAIRE’. De Franse topclub doet dat naar aanleiding van het Champions League-duel van vanavond tegen Real Madrid. De Parijzenaars hopen op een stunt na de 3-1 nederlaag uit de heenwedstrijd.

De nieuwe slogan ‘ENSEMBLE ON VA LE FAIRE’, ofwel samen gaan we het doen, moet Paris Saint-Germain naar de zege loodsen in de terugmatch van de achtste finale van de Champions league. Al wordt dat zeker geen gemakkelijke opdracht. Real Madrid wond de heenwedstrijd met 3-1. Ronaldo had toen een belangrijk aandeel voor de ‘Koninklijke’ met twee doelpunten.

Volg de wedstrijd live op Q2. De uitzending start om 20u15.