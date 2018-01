Nieuwe grasmat Jan Breydel in de maak

In het Jan Breydelstadion in Brugge zijn de werkzaamheden voor een nieuwe grasmat begonnen. Dat was nodig, want het veld lag er enorm slecht bij de voorbije weken. Club Brugge neemt de kosten volledig op zich, hoewel ook buur Cercle Brugge in Jan Breydel speelt. De nieuwe mat zal op 16 januari voor het eerst getest worden in het bekerduel tussen Club en Charleroi.

Goeiemorgen! De werken aan het veld zijn begonnen, op naar een perfecte grasmat voor de tweede competitiehelft! pic.twitter.com/MNgixsu6P6 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 9 januari 2018

Tomecak sluit aan

In Sotogrande, Spanje, is nieuwkomer Ivan Tomecak ondertussen gearriveerd. De 28-jarige Kroaat tekende maandagavond bij Club Brugge en verliet daarvoor KV Mechelen. "Ik ben heel blij om hier te zijn", zegt hij in een eerste reactie op Twitter.

Decarli naar huis

Nog op winterstage heeft Saulo Decarli de groep verlaten. Hij is naar huis in Zwitserland waar zijn vrouw op het punt staat om te bevallen van hun kindje.