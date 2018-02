Neymar mist clash tegen Real Madrid

Neymar zal er volgende week niet bij zijn in de belangrijkste terugwedstrijd in de Champions League tegen Real Madrid. De Braziliaan heef naast een verstuikte enkel ook een barstje in z’n middenvoetsbeentje opgelopen. PSG moet dus zonder Neymar de 3-1 nederlaag uit de heenwedstrijd proberen recht te zetten.

Neymar zal zo’n zes tot acht weken out zijn nadat hij in de wedstrijd tegen Marseille z’n enkel had omgeslagen. Z’n vader en tevens zaakwaarnemer zei aan ESPN dat “ze bij PSG weten dat ze de komende wedstrijden niet op Neymar hoeven te rekenen, ongeacht of hij geopereerd moet worden of niet.”

PSG-coach Emery had nochtans gezegd dat er een kleine kans was dat Neymar toch fit zou geraken voor de wedstrijd tegen Real. Maar dat is volgens vader Neymar onzin. “Er wordt zo een heel verkeerde indruk gewekt. Mensen beginnen dingen te zeggen over zaken waar ze geen verstand van hebben.”

PSG verloor in de heenwedstrijd van de achtste finale met 3-1 op het veld van Real. PSG kwam nochtans op voorsprong na een assist van Neymar op Rabiot. Maar doelpunten van Ronaldo (2x) en Marcelo zorgden toch voor een Spaanse overwinning. De terugwedstrijd in Parijs is volgende week live te zien bij Q2 vanaf 20u15.

Bekijk hier nog eens de blessure van Neymar: