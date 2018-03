Het lijkt goed te gaan met Neymar. De Braziliaanse stervoetballer revalideert in zijn thuisland van een voetoperatie, maar kan alweer dansen – al is het wel met een brace.

Uitgaan op krukken

Later op de avond trok Neymar ook het Braziliaanse nachtleven in op krukken. Eind februari brak hij een middenvoetsbeentje in de wedstrijd tegen Olympique Marseille. De Braziliaan moest onder het mes en staat zo enkele maanden aan de kant. Tegen het WK zou hij weer fit moeten zijn.