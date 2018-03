Neymar 2,5 tot 3 maanden out

Neymar gaat zaterdag onder het mes in zijn thuisland Brazilië. De stervoetballer van Paris Saint-Germain moet geopereerd worden aan de enkel, die hij afgelopen weekend verstuikte in de wedstrijd tegen Olympique Marseille. Neymar liep ook een barst in het middenvoetsbeentje op. Zijn dokter schat dat Neymar zo'n drie maanden out zal zijn.

De operatie vindt zaterdag plaats in het ziekenhuis Mater Dei in Belo Horizonte. Dat is de thuisbasis van de dokter van het Braziliaanse nationale team. Hij zal Neymar ook opereren. De dokter schat dat Neymar 2,5 tot 3 maanden aan de kant zal staan.

Via Instagram reageerde hij als volgt: "Obstakels mogen je niet tegenhouden. Wanneer je een muur tegenkomt, mag je niet opgeven. Je moet een manier vinden om erover te geraken."

De afwezigheid van Neymar is een serieuze aderlating voor zijn team PSG. De Parijzenaars missen dinsdag hun sterkhouder in het Champions League-duel met Real Madrid. PSG moet daarin thuis een 3-1-nederlaag ophalen om nog door te stoten naar de kwartfinales.

Ook Mbappé out?

Bovendien zit Paris Saint-Germain nu ook met een tweede zorgenkind. Kylian Mbappé, dat andere goudhaantje, moet woensdag gewisseld worden bij de rust in het bekerduel met opnieuw Marseille. Ook hij had last van een enkelblessure. Het is nog niet duidelijk hoe erg de kwetsuur is.