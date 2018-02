Nainggolan verliest tand in duel

Radja Nainggolan is zondag tijdens de wedstrijd tegen AC Milan een tand kwijt geraakt. De Rode Duivel ging in duel met Franck Kessié en kreeg een elleboogstoot te verwerken. Nainggolan had pech en verloor een tand.

Al in het eerste kwartier van de wedstrijd verloor de middenvelder een tand. De twee spelers sprongen beide naar de bal. AC Milan-speler Franck Kessié raakt zo per ongeluk met zijn elleboog het gezicht van de Rode Duivel. Nainggolan zette de wedstrijd wel verder en werd pas in de tweede helft gewisseld.