Mpoku: "Apengeluiden ontoelaatbaar"

Standard plaatste zich donderdag voor de finale van de Croky Cup, maar Paul-José Mpoku verliet het veld met een dubbel gevoel. Hij was niet te spreken over een deel van het thuispubliek: “Apengeluiden horen bij het verlaten van het veld is ontoelaatbaar.”

Mpoku begint zijn tweet met een dankwoord voor de supporters van Standard. “Bedankt voor jullie steun en ambiance tijdens de match. Ik wil ook de fans van Club Brugge bedanken, al denk ik dat sommigen van hen niet thuishoren in een voetbalstadion. Ik hoop dat de topmensen van het voetbal wakker worden. Apengeluiden horen bij het verlaten van het veld is ontoelaatbaar.”

Paul-José Mpoku is niet de eerste speler die te maken krijgt met zo’n gedrag van enkele Brugge-supporters. “Ik ben niet het eerste slachtoffer, maar hoop stilaan wel een van de laatsten.” Vorige week nog kreeg ook Charleroi-speler Francis Nganga apengeluiden te horen.

Club Brugge opende daarop samen met de politie een onderzoek om de betrokken personen te identificeren. De club deed ook een oproep tegen racisme aan de supporters, maar die werd niet door iedereen gehoord.