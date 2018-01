Mourinho verlengt bij Man United

José Mourinho heeft zijn contract verlengd bij Manchester United, dat maakte de club donderdag bekend. De nieuwe overeenkomst duurt tot 2020 met een optie voor een bijkomend jaar. “Ik voel me vereerd en trots om hier trainer te zijn. Ik wil het bestuur ook bedanken voor hun erkenning van mijn harde werk.”

"I feel privileged to work with such a fantastic group of boys."



