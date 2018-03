Mourinho verdedigt zichzelf in monoloog

Na de uitschakeling van Manchester United in de Champions League kwam manager José Mourinho onder vuur te liggen. Tijdens de persconferentie vrijdag voor de bekerwedstrijd tegen Brighton, verdedigde de trainer zichzelf in een monoloog van ruim twaalf minuten. “Ik ben hier, en zal hier blijven. In geen geval zal ik mijn mentaliteit veranderen”, aldus Mourinho.

Hoewel er voor United niet veel meer prijzen te winnen zijn dit seizoen, blijft de coach dapper vechten. “Ik weet dat ik bij deze club nog een groot karwei voor de boeg heb, maar ik kwam naar hier voor de uitdaging”, zegt Mourinho. “Er is een uitspraak: In elke muur zit er een deur. Ik ga niet weglopen of verdwijnen ondanks het boegeroep van enkele mensen.”

Bekijk hier de monoloog van José Mourinho: