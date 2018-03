Mourinho pareert keihard kritiek De Boer

José Mourinho heeft op zijn beurt keihard uitgehaald naar Frank De Boer. “Ik las een uitspraak van de slechte trainer uit de geschiedenis van de Premier League, Frank De Boer”, zei de Manchester United-trainer. De Boer had eerder gezegd dat Mourinho zijn spits Rashford te weinig gebruikt.

Harde woorden van de Portugese trainer aan het adres van zijn Nederlandse collega. “Zeven wedstrijden, zeven nederlagen, nul doelpunten in de Premier League. Als Frank De Boer Rashford zou coachen, dan zou hij leren wat verliezen is”, reageert een gepikeerde Mourinho. In het begin van het seizoen werd De Boer al na 77 dagen ontslagen bij Crystal Palace, omwille van tegenvallende resultaten.

Daarmee countert Mourinho genadeloos de kritiek van De Boer. Die had gezegd dat de Portugese trainer van Manchester United het toptalent Marcus Rashford te weinig gebruikt.

Vanavond neemt Manchester United het in de achtste finales van de Champions League op tegen Sevilla. Lukaku en co. speelden in de heenmatch 0-0 gelijk tegen de Spanjaarden.

De wedstrijd is live te volgen op Q2. De uitzending start om 20u15.