Morioka met Japan op Sclessin

De nationale ploeg van Japan zal twee wedstrijden afwerken op Sclessin. Dat heeft Standard vandaag bekend gemaakt. Japan zal op 23 maart spelen tegen Mali en vier dagen later tegen Oekraïne.

Het Maurice Dufrasnestadion van Standard Luik zal eind maart gebruikt worden door de nationale ploeg van Japan. De ploeg van onder meer voormalig Standard-doelman Eiji Kawashima speelt op 23 maart een oefenduel tegen Mali om 13u20. Enkele dagen later, op 27 maart om 14u20, werkt Japan een match af tegen Oekraïne voor de Kirin Challenge Cup 2018.

Medio november was Japan al eens op bezoek in België. De ploeg van ook Anderlecht-speler Riyota Morioka speelde toen in het Jan Breydelstadion een oefenduel tegen onze Rode Duivels. Japan verloor deze match met 1-0 door een goal van Romelu Lukaku. Vier dagen eerder verloren ze eveneens een oefenduel in Rijsel tegen Brazilië met 1-3.

De ticketverkoop is momenteel open en gebeurt online. Supporters kunnen hiervoor terecht op de website van Standard.