Mitrovic toch niet terug naar Anderlecht

De Servische aanvaller Aleksandar Mitrovic komt dan toch niet terug op uitleenbasis naar RSC Anderlecht. Eerder waren er berichten dat Newcastle hem zou uitlenen aan Anderlecht en de ex-spits van paars-wit was ondertussen al geland in Brussel, maar de deal is finaal nog afgesprongen.

Omstreeks 18 landde Mitrovic op de zakenluchthaven van Abelag om van daaruit meteen naar het oefencomplex van Neerpede te trekken. Een handtekening leek een formaliteit, maar die is er dus nooit gekomen. Mitrovic is door Newcastle uiteindelijk zelfs uitgeleend aan Fulham.

Het afspringen van de tijdelijke transfer van Mitrovic was een sisser voor Anderlecht. In laatste intstantie heeft het met Lazar Markovic wel een andere spits in huis gehaald. Markovic is een 23-jarige Serviër die gehuurd wordt van Liverpool. Markovic gold als een groot talent maar kon nooit doorbreken bij de Reds. Nu biedt Anderlecht dus een oplossing.